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Tampa to the Southern Caribbean Cruise Reviews

Cruiser Rating
3.6
Average
83 reviews

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1-10 of 83 Tampa to the Southern Caribbean Cruise Reviews

NCL GOUGES PASSENGERS. NO REASON TO "FEEL FREE" ON NCL

Review for Norwegian Dawn to Caribbean - Southern

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briangdg
10+ Cruises • Age 70s

NCL used to be a very friendly cruise line with great guest services. However, during our most recent two cruises with NCL (one before and one after the Covid-19 lockdowns and restrictions), they have shown they know how to ruin a cruise. This southern Caribbean cruise, our third recent cruise, is no exception, just a significant number of frustrations, disappointments, broken promises that add up ...
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Sail Date: January 2023

Cabin Type: Obstructed Oceanview

Celeberity lack of pre-cruise notifications anaquited ship

Review for Celebrity Constellation to Caribbean - Southern

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Gregg48
10+ Cruises • Age 70s

Lack of pre-cruise notifications 1 We were not told of the covid infections on previous cruise and only found out from back to back passengers and crew, although we could be sent multiple emails about things for sale 2 We were handed a sheet as we boarded that mask where required at all times 3 Some ports where pay to get off ship (you had to buy a Celebrity excursion to leave ship and ...
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Sail Date: January 2022

Great five days and then Covid hit

Review for Celebrity Constellation to Caribbean - Southern

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SbbquilterUT
10+ Cruises • Age 60s

Having had a lovely cruise in Sept aboard the Millenium we were looking forward to this B2B in the Caribbean. There was a bit of confusion at the port with times not being well marked until port personnel started calling by entry time. After that a breeze, we were in our cabin 28 minutes from Uber drop off. Our cabin changed from deck 7 as we had anticipated, we were placed in a lovely cabin on ...
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Sail Date: January 2022

Cabin Type: Aqua Class Balcony

Celebrity Far Exceeded Our Expectations

Review for Celebrity Constellation to Caribbean - Southern

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BigB1953
10+ Cruises • Age 60s

After much deliberation, we decided to take this cruise, having booked it after we received our booster shots but before the latest omicron outbreak. We seriously considered cancelling after reading several articles about the health risks of cruising, along with the real possibility of our stops being cancelled. The CDC warnings, an article in SFGate and one posted on Cruise Critic caused us ...
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Sail Date: January 2022

Cabin Type: Inside Stateroom 11

Heart and Magic

Review for Celebrity Constellation to Caribbean - Southern

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C and J and B
2-5 Cruises • Age 60s

I had heard that Celebrity Constellation had good food, great entertainment, and offered a grand experience. Yes! All of my high expectations were met. We traveled with another family, and we all found different adventures to enjoy. The fitness trainer was excellent. The spa was perfect. The restaurants had such variety, the food both beautiful and delicious. The entertainment was Broadway ...
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Sail Date: December 2021

Traveled with children

excellent cruise

Review for Celebrity Constellation to Caribbean - Southern

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donwjoe
6-10 Cruises • Age 60s

Stayed in interior cabin 8089 Pros only 60% full hot water almost immediate food above average (croissants are real, hamburgers don’t taste frozen) buffet open for snacks between meals outside screen for movies, sporting events spacious lounge by coffee shop gym well equipped including Peloton bikes live musicians good (violinist and cellist, Florencia, ...
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Sail Date: December 2021

Misleading information

Review for Norwegian Dawn to Caribbean - Southern

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Lea07
6-10 Cruises • Age 70s

It all started when I made reservations with an NCL AGENT for an 11 day cruise in southern Caribbean because we wanted to see St Lucia. . The agent told us that the Norwegian Dawn was a small ship but was remodelled ad looked really nice! He told us the cabin was going to be deluxe and great location ! This info stirred me sexy from getting a balcony cabin.he did not book our cabin but waited for ...
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Sail Date: January 2020

Cabin Type: Mid-Ship Inside

WOW!!! 11 DAYS IN PARADISE!!!

Review for Norwegian Pearl to Caribbean - Southern

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pamrusshawaii
6-10 Cruises • Age 60s

We recently cruised for 11 days to 6 different islands in the Southern Carribean on the Norwegian Pearl. Everything from beginning to end was absolutely wonderful! It was a repositioning cruise starting in Tampa, FL and ending in NYC! We went to the Cayman Islands, Aruba, Bonaire, St. Lucia, St. Kitts, St. Thomas and NYC. We took port exercusions to all these beautiful islands, each being a little ...
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Sail Date: April 2019

Cabin Type: Inside

Terrible is an understatement

Review for Norwegian Pearl to Caribbean - Southern

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koneill8586
2-5 Cruises • Age 30s

This was my 4th year in a row sailing aboard this ship for a themed cruise run by Norwegians company sixthman. TERRIBLE IS AN UNDERSTATEMENT FOR THIS YEAR! The staff was rude and careless! Sewage issues on decks 4 and 10... lets start there. Plastic bags being suspended from the ceilings filled with human waste!!! Pool towels on the floor to capture any spillage. As if that wasn’t bad enough ...
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Sail Date: February 2019

Cabin Type: Mid-Ship Inside

Disappointed in the Norwegian Dawn

Review for Norwegian Dawn to Caribbean - Southern

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stillsbar
10+ Cruises • Age 60s

I was interested in seeing the southern Caribbean, had done Western several times. I liked to cruise with NCL until this cruise, it had always been my favorite. Embarkation was a form of torture. Had I not booked hotel and transfer, it would have been fine, but with all the buses arriving together it took over an hour just to get in the building from the bus parking lot. The Dawn was ...
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Sail Date: February 2018

Cabin Type: Oceanview Porthole Window

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