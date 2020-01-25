Review for Carnival Pride to Panama Canal & Central America
Sail Date: April 2022
Review for Carnival Pride to Panama Canal & Central America
Sail Date: April 2022
Cabin Type: Balcony (obstructed views)
Review for Carnival Pride to Panama Canal & Central America
Sail Date: December 2021
Cabin Type: Ocean Suite
Review for Carnival Pride to Panama Canal & Central America
Sail Date: December 2021
Review for Carnival Pride to Panama Canal & Central America
Sail Date: December 2021
Review for Carnival Legend to Panama Canal & Central America
Sail Date: January 2020
Cabin Type: Balcony
Review for Carnival Legend to Panama Canal & Central America
Sail Date: January 2020
Cabin Type: Grand Suite
Review for Norwegian Dawn to Panama Canal & Central America
Sail Date: December 2019
Cabin Type: Aft-Facing Balcony
Review for Norwegian Dawn to Panama Canal & Central America
Sail Date: December 2019
Cabin Type: Aft-Facing Penthouse with Large Balcony
Review for Norwegian Dawn to Panama Canal & Central America
Sail Date: December 2019