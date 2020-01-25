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Tampa to the Panama Canal & Central America Cruise Reviews

Cruiser Rating
3.6
Average
84 reviews

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1-10 of 84 Tampa to the Panama Canal & Central America Cruise Reviews

8 night Panama Canal Cruise on Carnival Pride

Review for Carnival Pride to Panama Canal & Central America

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Average Cruiser
10+ Cruises • Age 30s

We chose this 8-night cruise onboard the Carnival Pride for one reason: the Panama Canal. A Panama Canal Cruise has been on our bucket list and we were thrilled when we discovered this cruise fit into our schedule. We are frequent Carnival cruisers, but we were a little apprehensive about the age of the Carnival Pride. The Pride showed its age, but I loved the nostalgic feel of the ship. ...
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Sail Date: April 2022

Quite disappointed in Carnival

Review for Carnival Pride to Panama Canal & Central America

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cruiser6684
2-5 Cruises • Age 50s

My wife and I had not been on a cruise for several years and were just about to schedule one when COVID hit. We chose the Panama Canal trip as we wanted to go places that we had never been before and the canal was an opportunity of a lifetime! Due to the nature of this cruise there were only 2 port days, on in Limon, Costa Rica and the other in Grand Cayman. Organization for Limon was well done ...
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Sail Date: April 2022

Cabin Type: Balcony (obstructed views)

Panama Canal Partial Transit Out of Tampa

Review for Carnival Pride to Panama Canal & Central America

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rodrig54
10+ Cruises • Age 60s

My wife and I characterize ourselves as seasoned cruisers having been on over 15 of them over the years. We took a few years off but now that we retired, we're back at sea. The cruise left Tampa on a Saturday and arrived back eight days later on a Sunday. We had taken advantage of a great casino promo code linked to our VIFP accounts and got an obstructed view balcony and a fair amount of ...
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Sail Date: December 2021

Cabin Type: Ocean Suite

Very Peaceful and Fun Cruise

Review for Carnival Pride to Panama Canal & Central America

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treasureht
10+ Cruises • Age 60s

The cruise was running at restricted levels which made the trip very pleasant. The cruise through the canal was delightful as we were able to see the locks from many different location. They did have crowds on the front decks and some people brought chairs and sat through the locks but most people were very courteous. I compare this to pre covid trip back in 2019 and the front of the ship was just ...
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Sail Date: December 2021

WORST CRUISE EVER COMPLETE WASTE TIME AND MONEY!

Review for Carnival Pride to Panama Canal & Central America

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stormielee327
10+ Cruises • Age 30s

By FAR the worst we've been on Guest services are unbelievably rude, and have nasty attitudes. The food was TERRIBLE (I even found a tree LEAF in the gravy and the chef shrugged it off and continued to serve it!) The whole cruise was EXTREMELY boring, no poolside games and contests everyday or any kind of fun games and activities around and inside the ship other than some TERRIBLE trivia. The ...
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Sail Date: December 2021

I had so much fun and Franky and all of his helpers were so much fun on board

Review for Carnival Legend to Panama Canal & Central America

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PStallings
2-5 Cruises • Age 70s

I have always wanted to see the Panama Canal and it did not disappoint .My girls and my Grand daughter decided to to an all girl Cruise. The Crew was all amazing. My Stateroom Steward Aris was the best. As was the people he worked with always with a smile and a greeting. The ship was clean and well laid out. The entertainment was the best the singers and dancers were the best and when you seen ...
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Sail Date: January 2020

Cabin Type: Balcony

Amazing!

Review for Carnival Legend to Panama Canal & Central America

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natalie76
2-5 Cruises • Age 60s

Our first Carnival cruise that my TA set up for us almost 2 years ago. We had the Grand Suite, which was more than we ever imagined! The service was excellent and always courteous. The foods and entertainment especially Polaris I could listen for hours was beautiful! Chef's Table was outstanding and totally worth it. Veterans appreciation and Veterans Tea gatherings was a nice touch too. Loved my ...
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Sail Date: January 2020

Cabin Type: Grand Suite

Great cruise to see Panama Canal, and Central America

Review for Norwegian Dawn to Panama Canal & Central America

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Bapa Steve
10+ Cruises • Age 60s

Second time I cruised with Norwegian. My only three "real" complaints are : 1. the public rooms are very COLD. The Library felt like a meat locker. I think the cause is the staff is so "fully dressed." 2. I don't think the "specialty" restaurants are worth the price, $120 for a very average French meal, and $80 for Italian, and my wife's was inedible. 3. The theater talent and shows were ...
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Sail Date: December 2019

Cabin Type: Aft-Facing Balcony

Great cruise to the Canal

Review for Norwegian Dawn to Panama Canal & Central America

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rpiwonka
10+ Cruises • Age 70s

We chose this cruise to sail with friends and because t was a good time to be away from Illinois. We love cruising on NCL and this cruise was no exception. There was plenty of room by the pool if you wanted sun, or no sun. We enjoyed the entertainment, as well. We never experienced a problem with service, of any kind. We found the bartenders were were very attentive. I was pleased with the ...
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Sail Date: December 2019

Cabin Type: Aft-Facing Penthouse with Large Balcony

Variable Experience, but good overall

Review for Norwegian Dawn to Panama Canal & Central America

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Captain Sensible UK
2-5 Cruises • Age 60s

Enjoyed this cruise, but there were some negatives which NCL need to take onboard. Embarkation - we stayed overnight with NCL and got an organised bus to the terminal, which allowed us to skip the long lines outside. Inside was still a trial. NCL have outsourced to Intercruise, who don't appear to be geared-up to handle the known number of passengers. Cruise Director - English girl who would ...
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Sail Date: December 2019

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