Review for Carnival Pride to Panama Canal & Central America

My wife and I characterize ourselves as seasoned cruisers having been on over 15 of them over the years. We took a few years off but now that we retired, we're back at sea. The cruise left Tampa on a Saturday and arrived back eight days later on a Sunday. We had taken advantage of a great casino promo code linked to our VIFP accounts and got an obstructed view balcony and a fair amount of ...