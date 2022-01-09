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San Juan Gourmet Food Cruises Cruise Reviews

Cruiser Rating
4.1
Very Good
2605 reviews

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1-10 of 2,607 San Juan Gourmet Food Cruises Cruise Reviews

Fantastic Cruise - not fantastic sleeping!

Review for Norwegian Epic to Caribbean - All

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lenavr
2-5 Cruises • Age 30s

The NCL Epic is a great ship and we had a lovely time! The Haven is amazing and really enjoyed most of the food and beverages we consumed. If you can get a posh pass, definitely do so! The loungers were comfortable and the bartender/servers knew our names by the end of day 1! Cagney's apps and stakes were cooked perfectly and the staff were wonderful. Try the Raspberry Creme brulee or ...
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Sail Date: March 2022

Cabin Type: Spa Suite

Great but a couple of challenges

Review for Norwegian Epic to Caribbean - All

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TimJansen
6-10 Cruises • Age 50s

The biggest reason we chose this cruise were the ports of call and the timing. The Epic is a great ship that is modern and easy to navigate with all the modern amenities. Embarkation was chaotic - we checked in online but had to repeat every step in person. We arranged to have local COVID tests at the airport which were simple and easy and saved nearly $500. Service is mostly outstanding ...
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Sail Date: March 2022

Post COVID changes to cruising doesn't look all bad!

Review for Celebrity Summit to Caribbean - Southern

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OutragedLemur
2-5 Cruises • Age 30s

BETTER than MSC, on par with Holland America but for a fraction of the price... The Summit was not our first pick for a cruise this year but I am very greatful we made the choice to go with it. We were in a balcony room, aqua class, with the premium drink and basic wifi package. So keep that in mind as I go over the details. Pros: +Dinning options +Public areas +Shops +Nightly ...
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Sail Date: March 2022

Cabin Type: Aqua Class

Loved the Itinerary, Loved the Ship

Review for Norwegian Epic to Caribbean - All

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VineaMea
2-5 Cruises • Age 40s

Sailed out of San Juan which was a great port to start with. I have read mixed reviews about this ship and was not as excited for the ship as I was for the Southern Caribbean itinerary. However, it was a great ship and I found it very easy to navigate. I've been on the Breakaway and really liked that ship too. Food review- My first stop on embarkation day was to O'Sheehans. That was meh...in ...
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Sail Date: February 2022

Cabin Type: Studio

We bid on an aft facing Haven cabin and got it. Now I don't want to cruise any other way

Review for Norwegian Epic to Caribbean - All

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dhepner
10+ Cruises • Age 60s

We chose the Southern Caribbean because we had never been to Aruba, Curacao, St Lucia or St Kitts from San Juan. Could have done 2 more ports but I really enjoy sea days. This was our 10th cruise with Norwegian and as a platinum member love the perks. I loved our room. It was very spacious with a big balcony and bathroom. I'm not sure if I would do an aft facing room again. It was very loud ...
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Sail Date: February 2022

Cabin Type: Mini-Suite with Balcony

Great staff except the H2O area DJ.

Review for Norwegian Epic to Caribbean - All

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scott8815
6-10 Cruises • Age 60s

General Info: Linda, retired. Scott, 62, almost retired. I choose this cruise because I have had a great time previously on Norwegian cruises. The pre cruise Covid 19 testing was handled well, and went smoothly. We got to the Pan American Cruise port in San Juan about 10 and were on board by 12:30. The crew were constantly cleaning and I felt safe from Covid and other pathogens at ...
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Sail Date: February 2022

Cabin Type: Balcony

Can't beat a cruise with only 25% passengers. What, me wait?

Review for Norwegian Epic to Caribbean - All

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MFOB
6-10 Cruises • Age 60s

Everything about the cruise was great! Full crew to serve 1/4 the passengers. No waiting for anything. Didn't hear about anyone getting covid on board. 8 days of utter bliss! BURN THE FLOOR dance on the second night was great. The kind of show that used to be on cruise lines. The ports didn't matter to us but they were very good. Mask requirements were not that bad. Wear them inside while walking ...
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Sail Date: January 2022

Good Time with Friends

Review for Norwegian Epic to Caribbean - All

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Spyder49
10+ Cruises • Age 70s

This was our first cruise on NCL. There were three other couples in our group. All of us were in the Haven which is the only way to go on a ship like this. Guests in the Haven have a private restaurant, a private pool, reserved seats at the main theater show and other amenities. For our cruise, there were only 1000 passengers on a ship with a 4100-passenger capacity. This was great, but I am sure ...
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Sail Date: January 2022

Cabin Type: Aft-Facing Penthouse with Balcony

Surprise Ending

Review for Crystal Symphony to Caribbean - All

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davidh68
10+ Cruises • Age 60s

We chose this cruise back in October, before omicron, because the price was a steal. When it cam close to the cruise date, we were beatinng whether or not to go (and lose $2000 if we canceled). but we were upgraded a week before to a penyhouse "suite", so it was hard to pass up. We had to test negative for COVID within 48 hours of our flight to San Juan and, again, at the dock bfroe boarding. We ...
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Sail Date: January 2022

Cabin Type: Penthouse with Verandah

Norwegian Epic - Almost Empty!

Review for Norwegian Epic to Caribbean - All

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OurAnniversary25
6-10 Cruises • Age 60s

This cruise was a birthday celebration for me. We originally planned on heading to Puerto Rico on January 6. Based on reports here and elsewhere, we felt there was some possibility that the cruise would be canceled, so we opted to fly in a day later to give NCL one more day to cancel. A week or so before we left, a wonderful couple we'd met on our September Getaway cruise let us know that ...
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Sail Date: January 2022

Cabin Type: Courtyard Penthouse with Balcony

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