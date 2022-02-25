Review for Caribbean Princess to Panama Canal & Central America

Pros first - great entertainment on board on all nights. Possibly the best service I have received on a cruise - from bar waiters, to dining room staff, to room steward - nothing but superlatives. Cons - For a ship just out of drydock the condition of the room was poor. Bathroom floor tile were cracked, grout was cracked and shower drain was caulked in. This ship was an 18 day cruise, with ...