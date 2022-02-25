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San Francisco to the Panama Canal & Central America Cruise Reviews

Cruiser Rating
3.7
Average
102 reviews

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1-10 of 102 San Francisco to the Panama Canal & Central America Cruise Reviews

Pros & Cons

Review for Caribbean Princess to Panama Canal & Central America

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FLCruiser60
10+ Cruises • Age 60s

Pros first - great entertainment on board on all nights. Possibly the best service I have received on a cruise - from bar waiters, to dining room staff, to room steward - nothing but superlatives. Cons - For a ship just out of drydock the condition of the room was poor. Bathroom floor tile were cracked, grout was cracked and shower drain was caulked in. This ship was an 18 day cruise, with ...
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Sail Date: April 2022

Canal Transit Awesome Included Food Average

Review for Caribbean Princess to Panama Canal & Central America

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2sharp2
2-5 Cruises • Age 60s

All new ports and new lock canal transit for us. Ship's first cruise since a three week dry dock. Not sure what work was performed but ship had some issues. I think CP was built in 2004. The first thing we noticed was all the windows on the Lido deck were so filthy dirty you could barely see thru them and the window in our restricted view cabin on Emerald deck 8 cabin E308 also dirty. One morning ...
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Sail Date: April 2022

Traveled with disabled person

Good cruise but hated Medallion

Review for Ruby Princess to Panama Canal & Central America

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rcl cruiser
10+ Cruises • Age 70s

The cruise itself did not disappoint, good service, food, itinerary, entertainment BUT the Medallion app is horrid, utterly so. It boggles the mind that Princess mandates the use of the Medallion app with no alternative! And it must be used prior to boarding, as well as while onboard. We had a heck of a time trying to complete our pre-boarding checklist using the app in the weeks leading ...
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Sail Date: February 2022

Glad to cruise again but disappointed

Review for Ruby Princess to Panama Canal & Central America

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HappyTravelers2022
6-10 Cruises • Age 60s

We loved Princess after previous happy cruising with them. However, sadly, this cruise was far from good with poor food, not much quality entertainment and our cabin was not even clean when we arrived despite claims of enhanced cleaning. Crown Grill disappointed. Best food was in the International Cafe, which was great! We’re not giving up on Princess yet having already booked and paid for a ...
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Sail Date: February 2022

Cabin Type: Balcony

Ruby is tired and apparently Princess is also

Review for Ruby Princess to Panama Canal & Central America

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JohnLaura
10+ Cruises • Age 70s

Panama cruise new locks. Locks were great, that was certainly the best part of cruise… Ruby is showing its age. The medallion system that Princess forces on you is problematic. You might order a ginger ale from a waiter (that takes 5 minutes to enter into his device) then wait 10-20 minutes for delivery to your table. This happened again and again. You might order a cocktail while sitting at ...
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Sail Date: February 2022

Cabin Type: Balcony

Delayed anniversary cruise was well worth the wait!

Review for Ruby Princess to Panama Canal & Central America

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K.T.B.
10+ Cruises • Age 50s

This was our 11th cruise overall, but our first Princess cruise. It was easily one of the best cruises we've ever been on. The service and food was outstanding, except for breakfast in the dining room. The service for breakfast was always very slow and I was surprised that they never adjusted their hours for when we were in port or on disembarkation day. However, despite that, the food we had ...
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Sail Date: February 2022

Cabin Type: Balcony

Favorite things

Review for Ruby Princess to Panama Canal & Central America

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Dr DH
2-5 Cruises • Age 70s

Always wanted to do the Canal and it was amazing! The LGBTQ social in Adagio every day was very special and we met over 25 people from all over and met every day, plus had a pool social one afternoon. Cherry and Michelle were very friendly and served us well. It was great to see the return of two shows with singers and dancers and would hope this could be expanded as Covid recedes. Also enjoyed ...
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Sail Date: February 2022

Enjoyed the cruise but Princess has some work to do.

Review for Ruby Princess to Panama Canal & Central America

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Protseq
10+ Cruises • Age 70s

This was our second cruise on the Ruby Princess. Passenger capacity was 60%. The Panama Canal full transit was the main reason for us taking this cruise. Embarkation took about an hour. Pier-side covid testing was expected although there were passengers who were not happy after doing the required 48 hour tests. Cabin was not ready until 1 pm. Comments: Food in the buffet as others have ...
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Sail Date: February 2022

Cabin Type: Interior

Part great, part not so great, and part average

Review for Ruby Princess to Panama Canal & Central America

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Pehlje
10+ Cruises • Age 70s

This was a replacement trip for our planned two months in Europe that had to be cancelled for the 2nd year in a row. Thank you Covid for that. I had always been interested in the Panama Canal but most of the cruises I'd looked at were partial transit. This was a full transit. My travel partner and I used points to spend 5 nights in San Francisco prior to boarding and I had a timeshare ...
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Sail Date: February 2022

Cabin Type: Oceanview

Panama Canal on the Ruby Princess

Review for Ruby Princess to Panama Canal & Central America

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Minisuite mama
6-10 Cruises • Age 60s

We originally booked this cruise through the Panama Canal for April 2020. We were very excited when we were finally able to start cruising again and were looking forward to sailing through the Panama Canal. Most of our past cruises have been with Princess. Princess has paid a lot of attention to health safety protocols. We had to have a negative Covid test within 48 hours of embarkation. We ...
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Sail Date: February 2022

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