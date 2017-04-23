Review for Disney Wonder to Panama Canal & Central America

We chose this cruise because we went on a Mediterranean cruise September 2016 and had a great time, but loved the Disney Magic so much that we wished we had more time on the ship. The experience started out rough...we went on a Disney Cruise for a top dollar FAMILY friendly experience and because of the "Disney Vacation Club" membership it was 90% Senior citizen and with only about 150 kids on ...