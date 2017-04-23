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Port Canaveral (Orlando) to the Panama Canal & Central America Cruise Reviews

Cruiser Rating
4.7
Very Good
6 reviews

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1-6 of 6 Port Canaveral (Orlando) to the Panama Canal & Central America Cruise Reviews

Divina Exceeded Expectations -- 12 Night Panama Cruise

Review for MSC Divina to Panama Canal & Central America

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pattil749
10+ Cruises • Age 70s

First of all, I'll say what Divina is not. It is certainly NOT the prettiest or flashiest ship I've ever sailed on. It does NOT have the huge WOW factor that so many of today's mega-ships provide. It is NOT the freshest most up-to-datest vessel afloat, and in fact, much of the ship looks like it is somewhat past ready for a visit to dry dock, a fact especially noticeable in hallways and ...
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Sail Date: October 2022

Cabin Type: Premium Balcony

Traveled with disabled person

Amazing first trip on Disney cruise line to Panama Canal!

Review for Disney Wonder to Panama Canal & Central America

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SNT471284
2-5 Cruises • Age 30s

This was the first time I have sailed with DCL. The Wonder looked beautiful coming off its 2017 refurbishment. 14 nights was a gamble for a cruise line I have never sailed before but Disney lived up to it's reputation for excellence. Of note, this particular cruise had only 300 children aboard. It was a running joke among the crew. It made for what was probably a much quieter cruise experience ...
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Sail Date: February 2019

Cabin Type: Deluxe Oceanview Stateroom

Just wonderful!

Review for Norwegian Sun to Panama Canal & Central America

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karencalo
6-10 Cruises • Age 70s

Wanted to see Panama Canal and this cruise was just perfect. The Panama canal was just awesome. Swimming with the dolphins was just the best time. Overall this was the best cruise I have taken. The crew were very helpful. The cabin was kept clean and inviting. Food was fabulous. Loved the Bistro. Friendly people. Would chose NCL for all my cruising vacation. I traveled with many friends ...
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Sail Date: October 2018

Cabin Type: Inside

14 Day Panama Canal Cruise- Our Second Disney Cruise..and Likely Our Last

Review for Disney Wonder to Panama Canal & Central America

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TheAycocks
2-5 Cruises • Age 30s

We chose this cruise because we went on a Mediterranean cruise September 2016 and had a great time, but loved the Disney Magic so much that we wished we had more time on the ship. The experience started out rough...we went on a Disney Cruise for a top dollar FAMILY friendly experience and because of the "Disney Vacation Club" membership it was 90% Senior citizen and with only about 150 kids on ...
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Sail Date: April 2017

Cabin Type: Standard Inside Stateroom

Traveled with children

Great Panama Canal Cruise, Dry Dock did Wonders to the Wonder

Review for Disney Wonder to Panama Canal & Central America

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MKFlying7
10+ Cruises • Age 30s

We sailed on the Wonder last year for a 5 day before dry dock. The work that they did was fantastic. Cabanas (the buffet) is much more functional and much roomier than it used to be, never really had any trouble finding a table inside. The kids areas - the Oceaneer Lab and Club were both much better than last year. We had difficulty getting our son to go last year, this year he didn't want ...
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Sail Date: April 2017

Cabin Type: Deluxe Oceanview Stateroom with Verandah

Traveled with children

Return to Coral Princess

Review for Coral Princess to Panama Canal & Central America

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phishlover
First Time Cruiser • Age 110s

Cruised on CP to Alaska last year on a wonderful trip with a group of friends and a smaller group sailed with us on this occasion. The ship and staff brought us back for a wonderful sail to PC and the Carribean. 11 day sailing from Port Everglades. No need for Princess transfers from airport as cabs are plentiful (except for large groups) and inexpensive. Princess is trying/tried staggered ...
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Sail Date: December 2014

Cabin Type: Balcony

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