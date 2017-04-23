Review for MSC Divina to Panama Canal & Central America
Sail Date: October 2022
Cabin Type: Premium Balcony
Traveled with disabled person
Review for Disney Wonder to Panama Canal & Central America
Sail Date: February 2019
Cabin Type: Deluxe Oceanview Stateroom
Review for Norwegian Sun to Panama Canal & Central America
Sail Date: October 2018
Cabin Type: Inside
Review for Disney Wonder to Panama Canal & Central America
Sail Date: April 2017
Cabin Type: Standard Inside Stateroom
Traveled with children
Review for Disney Wonder to Panama Canal & Central America
Sail Date: April 2017
Cabin Type: Deluxe Oceanview Stateroom with Verandah
Traveled with children
Review for Coral Princess to Panama Canal & Central America
Sail Date: December 2014
Cabin Type: Balcony