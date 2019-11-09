Review for Norwegian Breakaway to Panama Canal & Central America
Sail Date: November 2022
Cabin Type: Inside Stateroom
Review for Norwegian Breakaway to Panama Canal & Central America
Sail Date: November 2021
Review for Norwegian Breakaway to Panama Canal & Central America
Sail Date: November 2021
Cabin Type: Inside Stateroom
Review for Norwegian Gem to Panama Canal & Central America
Sail Date: January 2020
Cabin Type: Mid-Ship Balcony
Review for Norwegian Dawn to Panama Canal & Central America
Sail Date: November 2019
Cabin Type: Family Balcony
Review for Norwegian Dawn to Panama Canal & Central America
Sail Date: November 2019
Cabin Type: Balcony
Review for Norwegian Dawn to Panama Canal & Central America
Sail Date: November 2019
Cabin Type: Mid-Ship Inside
Review for Norwegian Dawn to Panama Canal & Central America
Sail Date: November 2019
Cabin Type: Aft-Facing Balcony
Traveled with children
Review for Norwegian Dawn to Panama Canal & Central America
Sail Date: November 2019
Cabin Type: Mid-Ship Mini-Suite with Balcony
Review for Norwegian Dawn to Panama Canal & Central America
Sail Date: November 2019
Cabin Type: Mid-Ship Oceanview Picture Window