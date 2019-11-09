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New York (Manhattan) to the Panama Canal & Central America Cruise Reviews

Cruiser Rating
3.7
Average
52 reviews

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1-10 of 52 New York (Manhattan) to the Panama Canal & Central America Cruise Reviews

Goodbye NCL

Review for Norwegian Breakaway to Panama Canal & Central America

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PH007
6-10 Cruises • Age 60s

If you are thinking of booking a cruise with NCL then just don’t, at least not before reading about the very poor recent cruise experienced and confirmed by speaking to over 100 people during the cruise This issues started about 4 weeks before departure. A quick email from the travel company, Cruise Nation in this case, ( who equally gave a very poor experience in so many ways), to say there ...
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Sail Date: November 2022

Cabin Type: Inside Stateroom

Typically Excellent Norwegian Cruise

Review for Norwegian Breakaway to Panama Canal & Central America

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CDRjack
10+ Cruises • Age 60s

Excellent large ship, although I find the smaller ships to be much more enjoyable because they seem so much less crowded. Experience was typical of my expectations for NCL. Ship's officers and crew were very welcoming, which notably helped enhance the experience. Particularly noteworthy service was received from Vanessa O (bar waitress), Wayan R (Waiter), Minellie P (bar waitress), and I Kadek ...
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Sail Date: November 2021

NCL Stepped up their game in the kitchens!

Review for Norwegian Breakaway to Panama Canal & Central America

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Sand Shark
10+ Cruises • Age 70s

We chose this cruise because it was one the first 14 day cruises available post CDC clearance and because of NCL's policy of 100% vaccinations for passengers and crew. We've had four cancellations in the past two years and were anxious to get back on the water. Several topics to note: 1. The Covid testing procedures at the terminal were an inconvenience but pretty efficient and well worth ...
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Sail Date: November 2021

Cabin Type: Inside Stateroom

NYC to SF the long way

Review for Norwegian Gem to Panama Canal & Central America

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Bunkie2100
10+ Cruises • Age 60s

This was our 11th cruise on NCL. We chose it because we wanted to do a full transit of the canal. First off, the cruise was 20 days. We booked a port balcony cabin on deck 10 somewhat forward. This was our third time on the Gem, a ship we really like because it has excellent public spaces (Spinnaker lounge, outdoor fantail dining, promenade deck) that the larger NCL ships don’t seem to have. ...
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Sail Date: January 2020

Cabin Type: Mid-Ship Balcony

No NCL any more

Review for Norwegian Dawn to Panama Canal & Central America

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PrincipalNY
10+ Cruises • Age 60s

I am very experienced cruiser, more than 20 with different companies. Almost every step or category was poor enough to regret taking this cruise. Booking through Expedia was hard sale, showing absolutely no cooperation neither from Expedia, nor from NCL side. NCL representative was unprofessional, giving wrong information about type of cabin assigned (it was at the time when it could ...
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Sail Date: November 2019

Cabin Type: Family Balcony

The Norwegian Dawn

Review for Norwegian Dawn to Panama Canal & Central America

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heavydcleveland
10+ Cruises • Age 60s

I just took the “Norwegian Cruise Line Post Cruise Survey;” however, the survey is centerEd around positivity of the cruise in general. This was my first cruise experience with Norwegian and it was not bad; however, the Dawn needs TONS of improvements/enhancements. My girlfriend and I stayed in cabin # 9026. We used soooooooooo much toilet paper, because of the black sooty oily looking ...
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Sail Date: November 2019

Cabin Type: Balcony

A little bit disappointed

Review for Norwegian Dawn to Panama Canal & Central America

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johnwramsay
10+ Cruises • Age 60s

We chose this cruise because of the itinerary being that it was going to the Panama Canal. We booked it in Feb of 2018 for what we considered a reasonable price, however the port fees were well above the normal probably due to the fees charged to go through the canal. This was our 7th NCL cruise and our 20th cruise and we have been cruising since 1995. The ship was very nice, however there was ...
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Sail Date: November 2019

Cabin Type: Mid-Ship Inside

Panama Canal Cruise had great Ports of Call

Review for Norwegian Dawn to Panama Canal & Central America

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latvian67
2-5 Cruises • Age 70s

I love repositioning cruises like this one. The staff was wonderful as always except for head doctor that just provided the most expensive treatment possible to make ship money. The SPA is magnificent and the food at the Speciality restaurants was great. The main theater entertainment was spectacular while the Bliss lounge was a real downer from 4 years ago on the same ship. This time basically ...
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Sail Date: November 2019

Cabin Type: Aft-Facing Balcony

Traveled with children

Panama Canal Transit Cruise NOT to be missed!

Review for Norwegian Dawn to Panama Canal & Central America

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Marilynny
6-10 Cruises • Age 50s

We’ve been looking for a Panama Canal Cruise and the Dawn’s itinerary were the best that we found. We were first-timers at all the ports visited. The cruising into Panama Canal was the best part! We stayed on the ship and experienced going through the east and west lanes. There was a speaker on the PA the whole time who explained what was going and was very helpful and informative. My husband ...
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Sail Date: November 2019

Cabin Type: Mid-Ship Mini-Suite with Balcony

Silver Latitudes Member Disappointed

Review for Norwegian Dawn to Panama Canal & Central America

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LIFESGR8!
10+ Cruises • Age 60s

We chose this 15-night Cruise because of the excellent itinerary and the convenience of leaving out of New York City for us. We have been on NCL many times, but not in a few years. We booked this trip about 100 days before departure, and we felt that the price was fair for three of us in an inside cabin. We paid in full at the time, and within two weeks the price dropped $200. Soon after the ...
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Sail Date: November 2019

Cabin Type: Mid-Ship Oceanview Picture Window

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