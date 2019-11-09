Review for Norwegian Gem to Panama Canal & Central America

This was our 11th cruise on NCL. We chose it because we wanted to do a full transit of the canal. First off, the cruise was 20 days. We booked a port balcony cabin on deck 10 somewhat forward. This was our third time on the Gem, a ship we really like because it has excellent public spaces (Spinnaker lounge, outdoor fantail dining, promenade deck) that the larger NCL ships don’t seem to have. ...