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Los Angeles to the Western Caribbean Cruise Reviews

Cruiser Rating
3.5
Average
59 reviews

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1-10 of 59 Los Angeles to the Western Caribbean Cruise Reviews

Overall Alright Cruise

Review for a Panama Canal & Central America Cruise on Serenade of the Seas

KYUSA
10+ Cruises • Age 60s

I went with my cousin on this cruise from LA to Miami via the Panama Canal. Overall, it was fine, but definitely not the caliber of cruises I had taken in the past (pre-pandemic) with RCC. My opinions are as follows: Cabin: We had a junior suite, mid-ship, that met my expectation for space and comfort. The beds were very comfortable and the veranda had a lounger, which was nice to relax in. The ...
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Sail Date: November 2023

Old and dirty

Review for a Panama Canal & Central America Cruise on Serenade of the Seas

Drempe
2-5 Cruises • Age 50s

Wanted to do the panama canal cruise from LA to Miami. Advertisement with johnny rockets and starbucks. On board reality hits you: No johnny rockets, no starbucks, to Mislead you they ise starbucks cups but not eh coffee brand itself. Ship is old and dirty, somethimes my plate from the windjammer was not clean. Food is left out to long resulting in bad food experience with burger ...
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Sail Date: November 2023

Nice ship but port stops way to short

Review for a Panama Canal & Central America Cruise on Oceania Vista

andrew2401
10+ Cruises • Age 60s

This was our first cruise on Oceania and we picked this cruise for the itinerary and of course the Panama Canal. The boarding process was fast and easy. We spent a few nights in Redondo beach first and really enjoyed being on the marina. We stayed at the Shade hotel there and it was excellent. A taxi from LAX was around $30 and an Uber from the hotel to the cruise terminal was around $35 including ...
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Sail Date: November 2023

Cabin Type: Veranda Stateroom

Oceania Vista, not up to par.

Review for a Panama Canal & Central America Cruise on Oceania Vista

Gilbert N
10+ Cruises • Age 60s

I choose the Vista because of its new design and elegance. I was fully expecting to enjoy the high end Oceania service and quality, but mush to our disappointment it fell far short of the normal service and quality of food. I booked this on opening day over 2 years ago and was looking forward to this marvelous itinerary that showcase our ability to enjoy this brand new ship. Right of the bat the ...
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Sail Date: November 2023

Cabin Type: Concierge Level Veranda Stateroom

Poor customer relations by Oceania

Review for a Panama Canal & Central America Cruise on Oceania Vista

Fireman326
10+ Cruises • Age 70s

We choose this cruise largely because it was a new ship. Additionally the itinerary was interesting, starting on the west coast of the US, down west side of Mexico, through the Panama Canal and ending in Miami. Overall the cruise was good even though there were more sea days than we would have preferred. Overall it was a pleasant experience with a couple exceptions: first, I had contacted ...
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Sail Date: November 2023

Cabin Type: Veranda Stateroom

Oceania standards have dropped

Review for a Panama Canal & Central America Cruise on Oceania Vista

bowlsie
10+ Cruises • Age 60s

Wanted to transit through the Panama canal. Having been on Oceania before we were looking forward to this cruise. Previously we were really impressed with the service and food. Sadly Oceania's standards have dropped greatly. The quality of the staff on board is not very good. One is constantly trying to get service and often we have had to resort to find the restaurant manager and asking ...
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Sail Date: November 2023

Traveled with disabled person

NCL Decisions

Review for a Panama Canal & Central America Cruise on Norwegian Joy

Herbdonna
6-10 Cruises • Age 60s

We wanted to do the Panama Canal, so we booked this cruise. Shortly after booking it in September 2022 they cancelled stops in Costa Rica and Nicaragua without a reason or refund. Then in December they sent a notice stating the ship would sail from Berth 46 in Los Angeles. A google check showed that the berth had zero facilities which made no sense as it was the middle of winter. Even So Cal has ...
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Sail Date: February 2023

Cabin Type: Mid-ship Mini-Suite with Balcony

Traveled with disabled person

Good, the bad and the ugly

Review for a Panama Canal & Central America Cruise on Norwegian Joy

eileen52
2-5 Cruises • Age 70s

My husband and I chose this cruise because we wanted to go through the new canal and end up in Miami to visit friends. The ugly, embarkation process was a joke. Many passengers did not get on the ship until late afternoon, total confusion by the staff at the terminal. Many staterooms were not ready until four. On many days staterooms were not cleaned until after two and sometimes later. We ...
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Sail Date: February 2023

Cabin Type: Concierge Penthouse with Balcony

Relaxing and fun--except for embarkation and debarkation!

Review for a Panama Canal & Central America Cruise on Norwegian Joy

donnar78
2-5 Cruises • Age 60s

This was a bucket list cruise to go through the Panama Canal and we were traveling with another couple. We are very casual cruisers so we don't expect gourmet top of the line food (truth--we eat at the buffet a lot) or white glove service and we were very satisfied with both the food (ate at Cagneys twice--excellent and Ocean Blue once--also excellent) and service were great. We ate a few times ...
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Sail Date: February 2023

Cabin Type: Mid-ship Balcony Stateroom

Not the cruise originally planned

Review for a Panama Canal & Central America Cruise on Norwegian Bliss

kelib
6-10 Cruises • Age 60s

I chose this cruise since the Panama Canal was a bucket list along with going to Panama, Costa Rica and other countries. I booked this cruise April 2022. Approximately 10 days after final payment a new itinerary was sent out taking away Nicaraqua, Costa Rica and our 1 1/2 day in Panama reduced to 4-11 PM. No reason for this dramatic change and Acapulco and Ocho Rios was put in as replacements. No ...
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Sail Date: January 2023

Traveled with disabled person

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