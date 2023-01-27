Review for a Panama Canal & Central America Cruise on Serenade of the Seas
Sail Date: November 2023
Review for a Panama Canal & Central America Cruise on Serenade of the Seas
Sail Date: November 2023
Review for a Panama Canal & Central America Cruise on Oceania Vista
Sail Date: November 2023
Cabin Type: Veranda Stateroom
Review for a Panama Canal & Central America Cruise on Oceania Vista
Sail Date: November 2023
Cabin Type: Concierge Level Veranda Stateroom
Review for a Panama Canal & Central America Cruise on Oceania Vista
Sail Date: November 2023
Cabin Type: Veranda Stateroom
Review for a Panama Canal & Central America Cruise on Oceania Vista
Sail Date: November 2023
Traveled with disabled person
Review for a Panama Canal & Central America Cruise on Norwegian Joy
Sail Date: February 2023
Cabin Type: Mid-ship Mini-Suite with Balcony
Traveled with disabled person
Review for a Panama Canal & Central America Cruise on Norwegian Joy
Sail Date: February 2023
Cabin Type: Concierge Penthouse with Balcony
Review for a Panama Canal & Central America Cruise on Norwegian Joy
Sail Date: February 2023
Cabin Type: Mid-ship Balcony Stateroom
Review for a Panama Canal & Central America Cruise on Norwegian Bliss
Sail Date: January 2023
Traveled with disabled person