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Los Angeles Gourmet Food Cruises Cruise Reviews

Cruiser Rating
3.8
Average
3334 reviews

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1-10 of 3,335 Los Angeles Gourmet Food Cruises Cruise Reviews

Great food and beverage can’t overcome room and service problems

Review for Regatta to Transpacific

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CruiserFromMaine
10+ Cruises • Age 60s

We sailed on the Regatta, round trip Los Angeles, on April 24. It was our first cruise on Oceania and we were looking forward to trying a new cruise line. Here is my long review. Our overall impression is that the Regatta has great cuisine, as promised, but it is let down by other areas. The osso buco and carbonara in Toscana and beef bourguignon were some of the best meals on a cruise ship, ...
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Sail Date: April 2022

Cabin Type: Concierge Level Veranda Stateroom

Panama Canal and Circle the Caribbean

Review for Emerald Princess to Panama Canal & Central America

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Masonicpm98
10+ Cruises • Age 60s

Had a great time on the emerald princess, wonderful weather, great food and service. Entertainment was enjoyable. Back to back cruises, Panama Canal LOs Angeles to Fort Lauderdale, followed by a 14 days Circle the Caribbean. If you like a great evening in a fun atmosphere I suggest the Wheelhouse bar on Deck 7 next to the Princess Theater. James Naldo acoustic guitar is a great way to ...
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Sail Date: February 2022

Cabin Type: Balcony

Exceptional cruise and staff

Review for Emerald Princess to Panama Canal & Central America

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BensonCPL
2-5 Cruises • Age 60s

My wife and I took the 15 night ocean to ocean Panama Canal cruise. The ship was extremely well maintained and extremely clean. The level at which the crew kept everything disinfected was amazing. Onboard we were very happy except for one show Nerdy Noah which was so bad it made you wonder if Princess actually reviewed his performance before hand. It was just terrible. We had three marvelous ...
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Sail Date: February 2022

Panama Canal February 2022

Review for Emerald Princess to Panama Canal & Central America

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smooth.sailing
10+ Cruises • Age 80s

I did this cruise once before through the Old Locks and this was even a better experience. The entire passage through the locks was narrated by an experienced commentator and was also on the TV in my room so it was easy to appreciate it. I also was happy with all the ports selected. My balcony cabin on the port side was lovely. Ports tours that I enjoyed were San Sebastian above Puerto ...
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Sail Date: February 2022

Cabin Type: Balcony

below expectations

Review for Viking Star to World Cruise

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cptcruise
10+ Cruises • Age 60s

This cruise started as a river cruise but it was canceled twice so we opted for an ocean cruise. We heard viking was a notch above the rest which turned out not to be true. The cruise started out of San Juan we paid to transfers to and from the airport and were expecting an agent to meet us at the airport, nobody was there and not we are outside the security zone of the airport had to walk around ...
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Sail Date: January 2022

Wonderful Cruise after boarding insanity.

Review for Emerald Princess to Panama Canal & Central America

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Bwmills54
6-10 Cruises • Age 70s

The Panama Canal was on our bucket list. Just the week before we set sail the Coronavirus scare began. We chose to go ahead with our plans and are so glad we did. There was a major computer glitch that delayed our boarding for 2-3 hours. Area was packed. No food or drink offered. Toilet facilities were out in the parking lot. Very uncomfortable. Once we boarded things went exceedingly ...
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Sail Date: February 2020

Cabin Type: Balcony

The Fabulous Crew of Emerald Princess

Review for Emerald Princess to Panama Canal & Central America

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Lynpaul
10+ Cruises • Age 60s

I’ve always wanted to sail to the Panama Canal. What a great trip this was. Despite the worlds fears of the corona virus our crew selflessly cared for our needs, making sure the trip was a success. Even though we did not get to go through the old Locke as planned due to the Panamanian government not giving us access until to late we were still able to go through the new lockes and enjoy them from ...
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Sail Date: February 2020

Cabin Type: Balcony

Panama Canal cruise

Review for Emerald Princess to Panama Canal & Central America

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annauker
6-10 Cruises • Age 60s

My father wanted to see the Panama Canal. It was 5 adults - my father, my sister and husband, myself and husband. Our entertainment was poor. The best was the comedian next to last day. The service was horrible in internet. We talked to him. He gave us info. We tried it and it didn’t meet with our expectations and wanted to change it two hours later and were denied. The beverage service ...
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Sail Date: February 2020

Cabin Type: Balcony

Another great experience with Princess going through the Panama Canal

Review for Emerald Princess to Panama Canal & Central America

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khope
10+ Cruises • Age 60s

We chose this cruise for the itinerary and for our past experiences on the Emerald Princess. We love the live music and entertainment on the Emerald Princess. Princess Cruises are our favorite. We had a hiccup during embarkation, but that was put aside as the cruise got underway. I enjoyed the ports, but to be honest our best time was had on the ship. A little disappointed we were not allowed ...
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Sail Date: February 2020

Cabin Type: Oceanview (obstructed view)

Panama Canal Cruise

Review for Emerald Princess to Panama Canal & Central America

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sheilmai
10+ Cruises • Age 60s

decided to join friends who were already booked on this cruise. Panama Canal was on our bucket list so we thought "why not" There was a technical issue on embarkation which had us feeling very relieved to be Elite status as many passengers waited several hours to get on board. As it was, we did not get our cabin key cards until almost midnight on day 1. We ended getting an excellent price on ...
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Sail Date: February 2020

Cabin Type: Oceanview (obstructed view)

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