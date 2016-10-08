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Holland America Line Montreal Cruise Reviews

Excursion - Bar Harbor. Acadia trails biking. 2.5 hour tour
Confederate bridge on PEI - full day excursion
Excursion - Baddeck on your own
Quebec City walk on your own
Cruiser Rating
3.4
Average
10 reviews

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1-10 of 10 Holland America Line Montreal Cruise Reviews

Zaandam - Montreal to Boston & excursions - June 2022

Review for Zaandam to Canada & New England

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Wupzdaisy
10+ Cruises • Age 40s

Holland America cruise Embarkation. If arriving at Montreal airport or dropping off rental vehicle at the Montreal airport and you wish to get an Uber ride to the cruise terminal, you must wait for your Uber car at the departure level outside door 7. There are clearly marked overhead signs & road markings indicating you are in the correct area. (See picture) It’s about a 30 min drive to ...
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Sail Date: June 2022

Cabin Type: Large Interior Stateroom

Poor communication

Review for Zaandam to Canada & New England

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Notforus
2-5 Cruises • Age 60s

Had to be bussed 4 hours to the second port because the ship was under repair. Had to wait in the lobby for hours for a bus because they had no idea when we would go. We were compensated $75 for the trouble. Communication for Immigration back into the country and tendering were also very poorly handled. The good news was the food was better than other lines I’ve been on and the ship was ...
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Sail Date: September 2019

Fantastic food and service!

Review for Zaandam to Canada & New England

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dsirotageller
10+ Cruises • Age 60s

I chose this cruise because of the itinerary. I really wanted to do the east coast of Canada. And the departure from Montreal was very appealing. The destinations did not disappoint. I was totally charmed by the east coast, and will definitely return! The reason that I felt compelled to write the review was because of the outstanding service and dining on this ship. I have been on many ...
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Sail Date: August 2019

Cabin Type: Large Interior Stateroom

Cost Cutting Evident In Restaurants

Review for Zaandam to Canada & New England

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PismoPat
6-10 Cruises • Age 70s

This was our second cruise with HAL. The first was through the Panama Canal and was memorable. This one was more memorable for the Cons than the Pros: Pros: We like the Neptune suites because they are spacious and there is access to the Neptune Lounge, breakfast in the Pinnacle Restaurant, the complementry laundry, and the Concierge who is very helpful for anything that comes up. The ...
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Sail Date: July 2019

Cabin Type: Neptune Deluxe Verandah Suite

Tired ship, mediocre food, boring entertainment

Review for Zaandam to Canada & New England

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dailydelite
2-5 Cruises • Age 60s

This was my third Holland America cruise. My two prior experiences were very good. Food in the main dining room in the past was good to excellent. On my past trips there was sufficient entertainment and on board activities. Not so on this cruise. Food in the main dining room was okay to poor. On the gala evening, the lobster in the surf and turf was old and cooked to death. So too was the ...
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Sail Date: July 2019

Cabin Type: Verandah Suite

Exactly what I was expecting

Review for Zaandam to Canada & New England

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mrnbriscoe
2-5 Cruises • Age 40s

I think this particular cruise is all about expectations. We read the reviews... older boat, older crowd, not the best entertainment, etc, etc. Because we already knew this going in, we had a wonderful time! We took out 12 and 5 year old kids and we had 2 oceanview staterooms (2525 and 2529). Pros: The food was overall very good. The buffet tasted like normal cruise food, but the dining ...
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Sail Date: July 2019

Traveled with children

Lovely ports of call

Review for Zaandam to Canada & New England

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Marilynfromohio
6-10 Cruises • Age 70s

There were 2 couples sailing on this cruise (fifth we have done together), we chose it for the itinerary. The embarkation was flawless. We arrived at the cruise terminal and we finished all the paperwork and were boarding the ship by noon, half hour or so. The ship is older but quite lovely and well maintained. We were in Vista suite 7050 and our friends were next door. The room steward opened the ...
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Sail Date: July 2019

Cabin Type: Verandah Suite

Interesting details...don't miss.

Review for Zaandam to Canada & New England

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truetreasureusa
10+ Cruises • Age 70s

Interesting ports and sights. Husband and Wife have cruised Holland America 3 times and other mid line ships 12 times. We are active early 70's. Chose window cabin over balcony due to past experience with the weather being too cold to enjoy the balcony. PRO: . Interior and exterior of the ship is in superb condition for a 19 year old ship. Not so much for the Hull. . Food was tasty ...
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Sail Date: June 2019

Cabin Type: Large Ocean-View Stateroom

Family Cruise

Review for Zaandam to Canada & New England

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kmackear
2-5 Cruises • Age 60s

We chose this cruise because of the ports of call. Due to the weather ( which was awful) we were not able to stop in Sydney, Nova Scotia. I did enjoy Quebec and our private tour with Tours By Locals, Claude was our guide and he was beyond excellent, I would recommend Clause to everyone going to Quebec . I also enjoy a private tour to the Bay of Fundy in Halifax by Bruce's Tours, I recommend him to ...
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Sail Date: May 2019

Cabin Type: Verandah Suite

Beautiful ports

Review for Noordam to Canada & New England

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Onlysugar
10+ Cruises • Age 60s

The Noordam is one of HAL's older, smaller ships. It's in good condition but doesn't sparkle. The crew is well trained and very nice. But the reasons for taking the Atlantic Coast cruise are the stops. Each one is a gem, even if you just stay in the cities for the day. We loved Montreal, Quebec City, PEI, Nova Scotia, Bal Harbor, Boston, NYC, Charleston and Ft. Lauderdale. There was a ...
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Sail Date: October 2016

Cabin Type: Large Ocean-View Stateroom

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