Review for Zaandam to Canada & New England
Sail Date: June 2022
Cabin Type: Large Interior Stateroom
Review for Zaandam to Canada & New England
Sail Date: September 2019
Review for Zaandam to Canada & New England
Sail Date: August 2019
Cabin Type: Large Interior Stateroom
Review for Zaandam to Canada & New England
Sail Date: July 2019
Cabin Type: Verandah Suite
Review for Zaandam to Canada & New England
Sail Date: July 2019
Cabin Type: Neptune Deluxe Verandah Suite
Review for Zaandam to Canada & New England
Sail Date: July 2019
Traveled with children
Review for Zaandam to Canada & New England
Sail Date: July 2019
Cabin Type: Verandah Suite
Review for Zaandam to Canada & New England
Sail Date: June 2019
Cabin Type: Large Ocean-View Stateroom
Review for Zaandam to Canada & New England
Sail Date: May 2019
Cabin Type: Verandah Suite
Review for Noordam to Canada & New England
Sail Date: October 2016
Cabin Type: Large Ocean-View Stateroom