Review for Zaandam to Canada & New England

This was my third Holland America cruise. My two prior experiences were very good. Food in the main dining room in the past was good to excellent. On my past trips there was sufficient entertainment and on board activities. Not so on this cruise. Food in the main dining room was okay to poor. On the gala evening, the lobster in the surf and turf was old and cooked to death. So too was the ...