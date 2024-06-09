view of Atlantic and Caribbean in Virgin Gorda
Photo Credit: jgnova
Harbor in Guadeloupe
Photo Credit: jgnova
Pier in Mayreau
Photo Credit: jgnova
Ship at anchor in Virgin Gorda
Photo Credit: jgnova
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Cruiser Rating
3.7
Average
88 reviews
Ratings by category
Cabins
Dining
Entertainment
Featured Review
Not Living Up to its Promise
"Just based on our one 12-trap cruise, I believe Azamara falls short of its goal of delivering a premium cruise experience.It took most of the remaining cruise to get Azamara to back off their demand that we pay for the Chef’s Table which the website claimed was included in the complimentary specialty dining...."Read More
Peter O avatar

Peter O

10+ Cruises

Age 70s

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1-10 of 88 Azamara Onward Cruise Reviews

We'd definitely do it all over again...and plan to

Review for a Transatlantic Cruise on Azamara Onward

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Travelin Two
10+ Cruises • Age 80s

This was our third Atlantic crossing on the Azamara Onward, and once again it was a most enjoyable one. The courtesy and caring of the staff members remains top-notch. Food was as good as ever also. The cruise director and the assistant cruise director did a superb job. The entertainment each evening was very good and our cruise director was one of the most talented entertainers of all. There ...
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Sail Date: November 2024

Observations from a First Time Azamara Cruiser

Review for a Transatlantic Cruise on Azamara Onward

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tjunmin
10+ Cruises • Age 50s

I sailed on the Azamara Onward as a solo traveler from November 13th to 25th in a Club Veranda Stateroom. The itinerary was a transatlantic reposition from Lisbon to Miami, with ports of call in Horta (Azores, Portugal) and Bermuda. This was my first cruise on Azamara and my primary goal was to determine if Azamara's product fits my needs or not. I cruised with Celebrity for 16 years. ...
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Sail Date: November 2024

Outstanding crew, rocking & rolling over Atlantic

Review for a Transatlantic Cruise on Azamara Onward

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StartrainDD
10+ Cruises • Age 60s

This is a long, log-style review of our daily experiences. If you just want the summary, scroll down to the bottom. Prelude: Today we are back to traveling and are off to Lisbon, Portugal. Originally planned as part of a longer trip, including Paris, we decided post-surgeries to postpone the land portion of the adventure in lieu of “Just” a relaxing trans-Atlantic cruise on the Azamara ...
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Sail Date: November 2024

Port intensive, small ship exp then choose Azamara

Review for a Transatlantic Cruise on Azamara Onward

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Traveled_Traveler
10+ Cruises • Age 60s

We've been on Azamara before and will cruise them again. On this ship the benefits are as follows: Small ship means you get closer to your destination, you are not dealing with tons of people disembarking, you tend to get better attention, and onboard is not overcrowded. What you don't get is tons of entertainment, glitzy shows, water slides, etc. One of the benefits on this cruise when in ...
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Sail Date: September 2024

Lived up to expectations. Recommend.

Review for a Baltic Sea Cruise on Azamara Onward

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Rcibrit
10+ Cruises • Age 50s

Stockholm to Southampton cruise, first time Azamara previous Celebrity, Princess, Cunard, RCI and more. Great Cruise, lovely ports and as advertised, amazing service. Never any problem finding table for two in dining room, buffet etc. The Patio was the best place to eat we had ever known on any cruise ship ever. Excellent to be included in fare, the only "problem" ( not really a problem ) was ...
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Sail Date: August 2024

Azamara is Azamazing!

Review for a Transatlantic Cruise on Azamara Onward

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CMATraveller
2-5 Cruises • Age 60s

Azamara delivered again. This is my 5th cruise with them, but my first solo trip. The food, the entertainment, but most of all the crew, made my time special. The crew greeted me by name and by day 2 knew my preferences. From the baristas to my dining room server to the cruise director and even the captain, the friendliness and concern for my comfort were stellar. The shore excursion staff made ...
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Sail Date: August 2024

Not what it used to be

Review for a Baltic Sea Cruise on Azamara Onward

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Wedgequeen
10+ Cruises • Age 60s

We have high loyalty status with this line but it wasn't enough to make our last trip great. We did B/B Ireland/Norway. Great itinerary and wonderful experiences in both countries. We like the CW suite on their ships and as such you are entitled to a couple of bottles of booze for your room. We wanted brands that weren't being offered in the room but were included in our beverage pkg. REALLY. ...
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Sail Date: July 2024

“Meh” experience ultimately not worth the cost

Review for a Europe - British Isles & Western Cruise on Azamara Onward

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CTH75
6-10 Cruises • Age 40s

We took the Azamara Onward Scotland intensive cruise alongside other family members. This was our first cruise on Azamara, and while there were some positives, we don’t plan to return. There are definitely some positives. The size of the ship is great — large enough to have many amenities, but small enough to enter smaller ports and for overnight stays. The public ares of the ship are very ...
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Sail Date: June 2024

Our first Azamara cruise since Covid

Review for a Europe - British Isles & Western Cruise on Azamara Onward

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mare s.
10+ Cruises • Age 20s

We are Discoverer level members and have enjoyed many cruises with Azamara, our favorite cruise line. We had the best of cruises right before Covid, in the Fall of 2019 when we were on board Quest for the Alaska to Japan cruise. It was the final cruise for Captain Carl on Quest before he left for Onward. After Covid we took very short, local cruises on a couple of other cruise lines; one awful ...
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Sail Date: June 2024

Don't join a world cruise segment on Azamara

Review for a Europe - British Isles & Western Cruise on Azamara Onward

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Baxter12
6-10 Cruises • Age 60s

We took our first Azamara cruise in 2019. We were looking for a smaller cruise line after a few Celebrity cruises. We loved our first cruise in 2019 on Azamara Journey and thought we had found our special small cruise line. Our second Azamara cruise in 2023 on Azamara Onward to Croatia and Venice was also wonderful. We just finished the cruise to Spain and Portugal in June 2024 on the Onward. ...
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Sail Date: June 2024

Find an Azamara Onward Cruise from $1,639

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