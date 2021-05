Choose a Ship 50 Years of Victory (Poseidon Expeditions) 50 Years of Victory (Quark Expeditions) Admiralty Dream Adrienne Adventure of the Seas African Dream African Dream II AIDAaura AIDAcara AIDAperla AIDAprima AIDAvita Alaskan Dream Alexander Pushkin Allure of the Seas Alva AmaBella (APT) AmaCello AmaCello (APT) AmaCerto AmaCerto (APT) AmaDahlia AmaDante AmaDante (APT) AmaDara AmaDara (APT) Amadeus Brilliant Amadeus Diamond Amadeus Elegant Amadeus Imperial Amadeus Provence Amadeus Queen Amadeus Royal Amadeus Silver Amadeus Silver II Amadeus Silver III Amadeus Star Amadeus Symphony AmaDolce AmaDolce (APT) AmaDouro AmaKristina AmaLea AmaLea (Adventures By Disney) Amalia Rodrigues AmaLucia AmaLyra AmaLyra (APT) AmaMagna AmaMora AmaPrima AmaPrima (APT) AmaReina (APT) AmaSerena AmaSerena (APT) AmaSiena AmaSonata AmaSonata (APT) AmaStella Amatista AmaVenita (APT) AmaVerde (APT) AmaVida AmaVida (APT) AmaViola AmaViola (Adventures by Disney) Ambience America American Constellation American Constitution American Countess American Duchess American Eagle American Empress American Harmony American Jazz American Melody American Pride American Queen American Song American Spirit American Star Amy Johnson Anawrahta Andaman Explorer Angelique Angkor Pandaw Anjodi Anne Marie Anthem of the Seas Aqua Aqua Blu Aqua Mekong Aqua Nera AraMana Aranui 5 Arcadia Arethusa Aria Amazon Artemis Arvia Athena Athos Aurora Avalon Artistry II Avalon Creativity Avalon Envision Avalon Expression Avalon Illumination Avalon Imagery II Avalon Impression Avalon Myanmar Avalon Panorama Avalon Passion Avalon Poetry II Avalon Saigon Avalon Siem Reap Avalon Tapestry II Avalon Tranquility II Avalon View Avalon Visionary Avalon Vista Azamara Journey Azamara Pursuit Azamara Quest Azura Balmoral Baranof Dream Bassac Pandaw Beethoven Bellejour Belmond Alouette Belmond Amaryllis Belmond Fleur de Lys Belmond Hirondelle Belmond Napoleon Belmond Road to Mandalay Bizet Bolette Borealis Botticelli Brabant Braemar Brava Bremen Brilliance of the Seas Britannia Caledonian Sky Caledonian Sky (Zegrahm Expeditions) Callisto Camargue Canadian Empress Caribbean Princess Carnival Breeze Carnival Conquest Carnival Dream Carnival Ecstasy Carnival Elation Carnival Freedom Carnival Glory Carnival Horizon Carnival Legend Carnival Liberty Carnival Magic Carnival Mardi Gras Carnival Miracle Carnival Panorama Carnival Paradise Carnival Pride Carnival Radiance Carnival Sensation Carnival Spirit Carnival Splendor Carnival Sunrise Carnival Sunshine Carnival Valor Carnival Victory Carnival Vista Cascadia Celebrity Apex Celebrity Beyond Celebrity Constellation Celebrity Eclipse Celebrity Edge Celebrity Edge IV Celebrity Equinox Celebrity Flora Celebrity Infinity Celebrity Millennium Celebrity Reflection Celebrity Silhouette Celebrity Solstice Celebrity Summit Celebrity Xpedition Celebrity Xploration Celestyal Crystal Celestyal Experience Celestyal Olympia Century Legend Century Legend (Uniworld) Century Oasis Century Paragon Champa Pandaw Chanson Charles Dickens Chichagof Dream Clair de Lune Clio Club Med 2 Coral Adventurer Coral Discoverer Coral Expeditions I Coral Expeditions II Coral Geographer Coral Princess Corinthian Costa Deliziosa Costa Diadema Costa Fascinosa Costa Favolosa Costa Firenze Costa Fortuna Costa Luminosa Costa Magica Costa Mediterranea Costa neoRiviera Costa Pacifica Costa Serena Costa Smeralda Costa Venezia Crown Princess Crystal Bach Crystal Debussy Crystal Endeavor Crystal Esprit Crystal Mahler Crystal Mozart Crystal Ravel Crystal Serenity Crystal Symphony Cyrano de Bergerac Daniele Deborah Delfin I Delfin II Delfin III Diamant Diamond Princess Discovery Princess Disney Dream Disney Fantasy Disney II Disney Magic Disney Wish Disney Wonder Dnieper Princess Donna Douce France Douro Elegance Douro Serenity Douro Splendour Elbe Princesse Elbe Princesse II Emerald Azzurra Emerald Dawn Emerald Destiny Emerald Harmony Emerald Liberte Emerald Luna Emerald Princess Emerald Radiance Emerald Sky Emerald Star Emerald Sun Emily Bronte Enchante Enchanted Princess Enchantment of the Seas Esprit Eurodam Europa Europa 2 Europe Evolution Evolution Evrima Excellence Katharina Explorer Dream Explorer of the Seas Fernao de Magalhaes Fiji Princess Finesse Finnmarken Flora Fram France Freedom of the Seas Fridtjof Nansen G Expedition Galapagos Sea Star Journey Galapagos Seaman Journey Galileo Ganges Voyager II Genting Dream Geoffrey Chaucer Georgy Chicherin Gerard Schmitter Gil Eanes Ginger Glen Etive Glen Massan Glen Shiel Glen Tarsan Golden Horizon Grace Grand Classica Grand Princess Grande Caribe Grande Mariner Grandeur of the Seas Greg Mortimer (Aurora Expeditions) Hanseatic Hanseatic Inspiration Hanseatic Nature Hanseatic Spirit Harmony G Harmony of the Seas Harmony V Hebridean Princess Hebridean Sky (APT) Hebridean Sky (Noble Caledonia) Heritage Hondius Horizon II Independence Independence of the Seas Indochina Pandaw Indochine Indochine II Infante Don Henrique Insignia Iona Irrawaddy Princess II Isabela II Island Princess Island Sky Island Sky (APT) Jahan (Lindblad) Jane Austen Janssonius Jasmine Jayavarman Jeanine Jewel Jewel of the Seas Joie de Vivre Kalay Pandaw Kandinsky Prestige Kapitan Khlebnikov Katha Pandaw Kha Byoo Pandaw Kindat Pandaw Kong Harald Koningsdam Konstantin Fedin Kronshtadt Kruzof Explorer L'Art de Vivre L'Austral L'Impressionniste La Bella Vita La Belle de Cadix La Belle de l'Adriatique La Belle Des Oceans La Belle Epoque La Boheme La Estrella Amazonica La Nouvelle Etoile La Perla La Pinta Ladona Lady Anne Lafayette Lan Diep Laos Pandaw Le Bellot Le Boreal Le Boreal (Tauck) Le Bougainville Le Champlain Le Commandant Charcot Le Dumont d'Urville Le Jacques Cartier Le Laperouse Le Lyrial (Ponant) Le Lyrial (Tauck) Le Ponant Le Soleal Leonard de Vinci Lev Tolstoy Lewis R. French Liberty of the Seas Liseron Lofoten Loire Princesse Lord Byron Lord of the Glens Louisiane M/S Quest M/S Sjoveien M/S Stockholm Madeleine Magna Carta Majestic Princess Makara Queen Maple Leaf Marella Discovery Marella Discovery 2 Marella Explorer Marella Explorer 2 Marina Mariner of the Seas Mary Day Maxim Gorky Mein Schiff Mekong Jewel Mekong Muse Mekong Navigator Mekong Pandaw Meta IV Michelangelo Midnatsol Miguel Torga Mist Cove Mistral Misty Fjord Modigliani Mona Lisa Monarch Countess Monarch Duchess Monarch Empress Monarch Governess Monarch Princess Monet ms Andorinha MS Arena Ms Chekhov ms Emerald ms Esprit MS Excellence Queen ms Grace ms Inspire ms Joy MS Lastavica MS Monet MS Nebu MS Ocean Odyssey Ms Princess Anabella MS Roald Amundsen MS Rostropovich ms Sapphire ms Savor ms Serenity MS Spitsbergen MS Swallow ms Treasures MSC Armonia MSC Bellissima MSC Divina MSC Fantasia MSC Grandiosa MSC Lirica MSC Magnifica MSC Meraviglia MSC Musica MSC Opera MSC Orchestra MSC Poesia MSC Preziosa MSC Seashore MSC Seaside MSC Seaview MSC Sinfonia MSC Splendida MSC Virtuosa Murray Princess MV Mahabaahu MV Swell National Geographic Endeavour II National Geographic Endurance National Geographic Explorer National Geographic Islander National Geographic Orion National Geographic Quest National Geographic Resolution National Geographic Sea Bird National Geographic Sea Lion National Geographic Venture Nautica Navigator of the Seas Nenuphar Nieuw Amsterdam Nieuw Statendam Nikolay Chernishevsky Noordam Noorderlicht Nordkapp Nordlys Nordnorge Norwegian Bliss Norwegian Breakaway Norwegian Dawn Norwegian Encore Norwegian Epic Norwegian Escape Norwegian Gem Norwegian Getaway Norwegian Jade Norwegian Jewel Norwegian Joy Norwegian Pearl Norwegian Prima Norwegian Sky Norwegian Spirit Norwegian Star Norwegian Sun Nymphea Oasis of the Seas Oberoi Philae, Luxury Nile Cruiser Ocean Diamond Ocean Endeavour (Adventure Canada) Ocean Endeavour (Chimu Adventures) Ocean Endeavour (Quark Expeditions) Ocean Explorer Ocean Nova Ocean Victory Odyssey of the Seas Oosterdam Orient Pandaw Ortelius Oscar Wilde Ovation of the Seas Pacific Adventure Pacific Aria Pacific Eden Pacific Encounter Pacific Explorer Pacific Jewel Panache Pandaw II Panorama Panorama II Panorama II (Lindblad) Paul Gauguin Pearl Mist Pegasus Plancius Polarlys Pride of America Princess Princess Panhwar Princess Royal Princesse d'Aquitaine Provence Quantum of the Seas Queen Elizabeth Queen Isabel Queen Mary 2 (QM2) Queen of the Mississippi Queen of the West Queen Victoria Rachmaninoff Radiance of the Seas Raymonde Reef Endeavour Regal Princess Regatta Rembrandt van Rijn Renaissance Renoir Rhapsody of the Seas Richard With River Adagio River Allegro River Aria River Concerto River Countess River Duchess River Empress River Harmony River Melody River Princess River Queen River Rhapsody River Splendor River Tosca River Venture River Victoria Riviera Robert Burns Rosa Rotterdam (2021) Royal Clipper Royal Crown Royal Crown (Teeming River Cruises) Royal Emerald Royal Princess Ruby Princess Running on Waves Russ RV Cruiseco Adventurer RV Kalaw Pandaw RV River Kwai RV Samatha (APT) RV Yandabo S.S. Antoinette S.S. Beatrice S.S. Bon Voyage S.S. Catherine S.S. La Venezia S.S. Legacy S.S. Maria Theresa S.S. Sao Gabriel S.S. Sphinx Sabaidee Pandaw Safari Endeavour Safari Explorer Safari Quest Safari Voyager Sagitta Sanctuary Ananda Sanctuary Nile Adventurer Sanctuary Sun Boat III Sanctuary Yangzi Explorer Santa Cruz II Sapphire Princess Scarlet Lady Scenic Amber Scenic Aura Scenic Azure Scenic Crystal Scenic Diamond Scenic Eclipse Scenic Gem Scenic Jade Scenic Jasper Scenic Jewel Scenic Opal Scenic Pearl Scenic Ruby Scenic Sapphire Scenic Spirit Scenic Tsar Scottish Highlander Sea Cloud Sea Cloud II Sea Cloud Spirit Seabourn Encore Seabourn Odyssey Seabourn Ovation Seabourn Quest Seabourn Sojourn Seabourn Venture SeaDream I SeaDream II Seine Princesse Serenade of the Seas Seven Seas Explorer Seven Seas Mariner Seven Seas Navigator Seven Seas Splendor Seven Seas Voyager SH Minerva SH Vega Shannon Princess Silva Silver Cloud Expedition Silver Dawn Silver Discoverer Silver Explorer Silver Galapagos Silver Moon Silver Muse Silver Origin Silver Shadow Silver Spirit Silver Whisper Silver Wind Sirena Sky Princess Spectrum of the Seas Spirit of Adventure Spirit Of Discovery Spirit Of Enderby Spirit of Scotland Spirit of the Danube Spirit of the Rhine Star Breeze Star Clipper Star Flyer Star Legend Star Pride Stella Stella Australis Stephen Taber Strand Cruise Stravinsky Premium Sun Boat IV (Abercrombie & Kent) Sun Boat IV (Sanctuary Retreats) SuperStar Libra SuperStar Virgo Swiss Corona Sylvia Earle Symphonie Symphonie II Symphony of the Seas Tchaikovsky The A The B The Jahan (Heritage Line) Thomas Hardy Tikhi Don Tonle Pandaw Toum Tiou Toum Tiou II Toum Tiou II (G Adventures) Travelmarvel Capella Travelmarvel Diamond Travelmarvel Jewel Travelmarvel Polaris Travelmarvel Sapphire Travelmarvel Vega Trollfjord True North TUI Isla TUI Maya TUI Skyla Ultramarine Valiant Lady Van Gogh Variety Voyager Vasco da Gama (CroisiEurope) Vela Ventura Ventus Australis Vesteralen Victor Hugo Victoria Anna Victoria Grace Victoria Jenna Victoria Katarina Victoria Lianna Victoria Selina Victoria Sophia Victory Chimes Victory I Victory II Viking Aegir Viking Akun Viking Alruna Viking Alsvin Viking Astrild Viking Atla Viking Baldur Viking Beyla Viking Bragi Viking Buri Viking Delling Viking Egdir Viking Egil Viking Einar Viking Eir Viking Embla Viking Emerald Viking Fjorgyn Viking Forseti Viking Gefjon Viking Gersemi Viking Gullveig Viking Gymir Viking Heimdal Viking Helgi Viking Helgrim Viking Hemming Viking Herja Viking Hermod Viking Hervor Viking Hild Viking Hlin Viking Idi Viking Idun Viking Ingvar Viking Ingvi Viking Jarl Viking Jupiter Viking Kadlin Viking Kara Viking Kari Viking Kvasir Viking Legend Viking Lif Viking Lofn Viking Magni Viking Mandalay Viking Mani Viking Mars Viking Mekong Viking Mimir Viking Mississippi Viking Modi Viking Neptune Viking Njord Viking Octantis Viking Odin Viking Orion Viking Osfrid Viking Osiris Viking Polaris Viking Prestige Viking Ra Viking Radgrid Viking Rinda Viking Rolf Viking Rurik Viking Saigon Viking Sea Viking Sigrun Viking Sigyn Viking Skadi Viking Skaga Viking Skirnir Viking Sky Viking Star Viking Sun Viking Tialfi Viking Tir Viking Tor Viking Torgil Viking Truvor Viking Ullur Viking Vali Viking Var Viking Ve Viking Venus Viking Vidar Viking Vilhjalm Viking Vili Violet Vision of the Seas Vista Viva Vivaldi Volendam Volga Dream Volga Star Voyager of the Seas Westerdam Wilderness Adventurer Wilderness Discoverer Wilderness Explorer William Shakespeare Wind Spirit Wind Star Wind Surf Wonder of the Seas World Dream World Explorer (Quark Expeditions) World Navigator Ylang Zaandam Zambezi Queen Zawgyi Pandaw Zenith Zimbabwean Dream Zosima Shashkov Zuiderdam Ship