Colon (Cristobal) to the USA Cruise Reviews

Cruiser Rating
2.7
Poor
7 reviews

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1-7 of 7 Colon (Cristobal) to the USA Cruise Reviews

Horrible cruise line and customer service

Review for a World Cruise Cruise on Rhapsody of the Seas

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romigallie
First Time Cruiser • Age 30s

If I could rate it a zero, I would. By day 2 we were ready to go home. When we first got into our stateroom it was absolutely filthy. Walls were beyond dirty, stuff all over the carpet, the couch my nine year old was going to be sleeping on had stains that I didn’t even want to know what they were from. The blankets had stains, and there was hair all over each of the beds which included the ...
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Sail Date: April 2024

Interesting experience

Review for a Panama Canal & Central America Cruise on Norwegian Jewel

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Bucket Listed
2-5 Cruises • Age 60s

We arrived early into Panama City airport, and the transport started with an impromptu tour of Panama City and a pit stop for breakfast as we couldn't arrive in Colon before 11. The ride to Colon was purely functional, and we didn't view much that was photo worthy. Embarkation felt like sort of a mess in Colon, and it was a relief to finally get on the ship. My bucket list included full ...
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Sail Date: March 2023

Cabin Type: Mini-Suite with Balcony

A Jewel this was not!

Review for a Panama Canal & Central America Cruise on Norwegian Jewel

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Oaktree1957
10+ Cruises • Age 60s

Cruise number 14 for us. Panama Canal passage on the list of " must do ". The price seemed very reasonable, although with Norweigan the extras add up like one of those $29 airfares that actually costs $229 when you pay for all the necessary extas. We had put in a "bid" for an upgrade that works like an auction over about a week period. Day before cruise received an email stating that our bid ...
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Sail Date: March 2023

Bucket list Panama Canal cruise.

Review for a Panama Canal & Central America Cruise on Norwegian Jewel

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Capt. George
10+ Cruises • Age 70s

The Jewel was just refurbished in 2018 and is still very new looking. At 2350 capacity she is my size. The seating in the common areas was clean and comfortable. I had a ocean view with 2 persons and it was OK. Beds were new and we had enough space. Entertainment is always a mystery to me. They only play for 45 min and sometimes at really odd times. We ate mostly in the main dinning room and the ...
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Sail Date: March 2023

Cabin Type: Family Oceanview

Good quality, few guests, ever-shady practices from NCL

Review for a Panama Canal & Central America Cruise on Norwegian Jewel

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PomPoot
10+ Cruises • Age 40s

Insane-level service by bar waitresses; surprisingly good but limited entertainment (nothing going on in the day); average food, even in the pay restaurants, but no bad meals; some of the worst shore excursions I've ever been on; one of the easiest embarkations ever and the easiest debark in more than 10 cruises (I literally walked off the ship, no line, and was on the street in San Diego in ...
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Sail Date: December 2022

Cabin Type: Mid-Ship Balcony

Disappointing, Embarrassing

Review for a Caribbean - All Cruise on Silver Wind

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Traveler805
10+ Cruises • Age 70s

We've cruised with Silversea about a dozen times. Unfortunately, this one is at the bottom of the ranking list. We convinced another couple to join us. For three days after reporting it, they endured a fire alarm that went off several times a day and water leaking through a ceiling light fixture. I finally intervened and helped get them moved to another suite. I made it very clear Silversea ...
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Sail Date: January 2018

Cabin Type: Veranda Suite

Nice staff but mediocre attention to detail. Liability waiting to happen.

Review for a Caribbean - Eastern Cruise on Star Breeze

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Janwhichard
6-10 Cruises • Age 70s

We chose this cruise because we wanted to see the Panama Canal and we wanted to go somewhere for Christmas. The dates and itinerary on Windstar fit that desire. Getting to Colon Panama is easy from Panama City. But Colon itself is digusting so dont look to do anything but go to the pier. Embarkation is fine. The rooms are large. We were in 315 which is BS-1 category. There is a Juliet ...
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Sail Date: December 2017

Cabin Type: Balcony Suite

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