Review for a Panama Canal & Central America Cruise on Norwegian Jewel

Insane-level service by bar waitresses; surprisingly good but limited entertainment (nothing going on in the day); average food, even in the pay restaurants, but no bad meals; some of the worst shore excursions I've ever been on; one of the easiest embarkations ever and the easiest debark in more than 10 cruises (I literally walked off the ship, no line, and was on the street in San Diego in ...