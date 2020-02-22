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Carnival Eastern Caribbean Cruise Reviews

Cruiser Rating
3.8
Average
5777 reviews

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1-10 of 5,777 Carnival Eastern Caribbean Cruise Reviews

Didn't gain weight on this cruise

Review for Carnival Horizon to Caribbean - Eastern

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samandfelix
10+ Cruises • Age 60s

My husband and I Iove to cruise, couldn't wait to get back on a ship after the long drought due to COVID. We have been on 32 cruises. We cruise on Carnival, RCL, NCL, Princess, and Celebrity. We like them all. We took the Horizon out of Miami 7/18/21. Embarkation was fast and easy. There was a long line and everyone was wearing masks, no problem. It took 15 min. As soon as you get on the ship the ...
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Sail Date: July 2021

Regular Cruise, More Negative Than Positive

Review for Carnival Breeze to Caribbean - Eastern

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Cruise Cynic
10+ Cruises • Age 50s

We are a family of four from Montreal, Canada, who cruise extensively. We have 9 previous cruises with Carnival, 22 overall. This trip was supposed to be husband, wife, and son only, but my daughter’s school trip to Europe was cancelled at the very last minute due to “the virus that shall not be named”, so we had to scramble to book her to travel with us. We got absolutely killed on airfare, but ...
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Sail Date: February 2020

Cabin Type: Ocean View

I did not want to get off this ship.....so great!!!

Review for Carnival Magic to Caribbean - Eastern

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tasco1023
10+ Cruises • Age 40s

As a group of 12 family and friends who have been talking about cruising together for years, we finally got to do it last week on the Carnival Magic. All I can say that as a veteran of 23 cruises on all lines, except Disney, this had to be the best of the best!! Simon London is the cruise director..fun, visible, friendly, crazy without being over the top, inclusive, talented..warm...he made the ...
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Sail Date: February 2020

Cabin Type: Aft-View Extended Balcony

The best week!!

Review for Carnival Breeze to Caribbean - Eastern

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KathrynMScott
2-5 Cruises • Age 30s

My boyfriend and I chose this cruise for my 30th birthday and it did not dissapoint. I hadnt been on a carnival in 16 year and they were as great as i remember. Everyone of the ship bend over backwards just to back just YOU are comfortable and having a good time. Anything you could think of.... is there. You can or ANYTHING or NOTHING at all.. 24 hours a day. We laughed till our cheeks hurt at the ...
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Sail Date: February 2020

Cabin Type: Cove Balcony

Will not cruise on the Breeze again

Review for Carnival Breeze to Caribbean - Eastern

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cruisergirl_01
10+ Cruises • Age 60s

For the ports visited that we wanted to go to and living in the midwest, Orlando was not too awfully far to go. Our embarkation was the fastest and smoothest we have ever had in my 19 cruises. This is due to the workings of the Orlando port. Our cabin was an inside which is what we always get. Our dining was always at the main dining room, and it left a lot to be desired. It was the ...
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Sail Date: February 2020

Cabin Type: Interior

Enjoyed the Eastern Caribbean ports San Juan, Turks, St Thomas, Amber Cove

Review for Carnival Breeze to Caribbean - Eastern

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eltigre
6-10 Cruises • Age 60s

We chose this cruise for the ports and mid winter break. The disembarkation at the ports was excellent. That could not be said for the end of the cruise at Port Canaveral. Apparently there were issues with the gangplank having to be reset. After cruising on the Spirit, the Sunshine and the Paradise I would say this one fell short in both the food choice & preparation in the lido buffet, ...
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Sail Date: February 2020

Cabin Type: Balcony

Get serious about My Time Dining or drop it / Turn the volume down....

Review for Carnival Magic to Caribbean - Eastern

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dleblanc12
10+ Cruises • Age 50s

I was part of a group of 18 family members who choose the Magic for both its departure / return dates as well as itinerary. Let's just say, the family made the cruise memorable not Carnival. Yes Carnival staff work hard to make your cruise experience enjoyable.....and the Cabin Stewart was awesome. Conversely, there are many Carnival shortcomings. Being a group of 18 we have a difficult time ...
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Sail Date: February 2020

Cabin Type: Balcony

Great trip!

Review for Carnival Breeze to Caribbean - Eastern

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DSMusick
2-5 Cruises • Age 50s

We loved all of the locations for stops. The sushi restaurant and Italian are amazing! So good we ate at each several times. Overall, the food was pretty good on the buffet and dining room as well. Love Guys burgers, Mexican and the pizza. The ship was very clean, the Crew are amazing. Always smiling and offering a hello or help with whatever you asked for. The boat was very clean and the ...
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Sail Date: February 2020

Cabin Type: Spa Balcony

MAGICAL cruise vacation! ( Lengthy detailed review)

Review for Carnival Magic to Caribbean - Eastern

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geonurse
6-10 Cruises • Age 50s

Husband , myself and another couple ( lifelong friends) flew to FLL 2 days prior to embarkation. We stayed in a Air B and B - two bedroom apartment about 10 minutes from the downtown Las Olas Blvd. area. In the past we have always stayed at FL Beach, so I was a bit skeptical about this. No need to worry- the place was wonderful! Clean and tidy in a quiet residential area . We were a ten minute ...
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Sail Date: February 2020

Cabin Type: Balcony

Take the ship out of rotation

Review for Carnival Elation to Caribbean - Eastern

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LesaT1228
First Time Cruiser • Age 40s

We were 1st time cruisers and chose this one because of the short length incase we didnt like it. We left 3 hours late from the port because the crew was still loading supplies. Then as we shoved off the was a medical emergency and had to go back. Then the boat couldn't get up to cruising speed and we were in rough waters. You felt every wave as we were only going 10-11 knots, we were told ...
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Sail Date: February 2020

Cabin Type: Junior Suite

Traveled with children

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