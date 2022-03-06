Review for a Caribbean - All Cruise on Azamara Onward

I am amazed by the negative reviews of the Azamara Onward cruises, especially in January 2023 which is when I took my cruise. After 7 days on the too-large, though underwhelming, Sky Princess in December cruising on the Onward was like paradise. My husband and I cruised this ship in 2011 when it was the Pacific Princess so I sort-of knew what to expect. This was my 20th cruise on six different ...