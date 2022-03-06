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Azamara USVI Cruise Reviews

Photo Credit: CJSANDFS
Photo Credit: Cruise2Cathy
Photo Credit: NomadCruiser
Photo Credit: russell jack
Cruiser Rating
4.0
Average
56 reviews

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1-10 of 56 Azamara USVI Cruise Reviews

Don't let this fall on Deaf ears!

Review for a U.S.A. Cruise on Azamara Onward

whdutton
10+ Cruises • Age 70s

We sailed Azamara in 2015, from Hong Kong to Singapore, and it was a 4.5-star experience. The crew was fabulous, attentive, and treated us like royalty. They knew what we liked to drink, where we liked to sit in the dining room, and whom we liked to sit with, after only after a few days. The food was excellent, and overall we had an incredible trip. Fast forward to 2023, we just got off the ...
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Sail Date: December 2023

Cabin Type: Club Veranda Stateroom

Fabulous crew, food, ship!

Review for a Caribbean - All Cruise on Azamara Onward

kcl491
10+ Cruises • Age 70s

I am amazed by the negative reviews of the Azamara Onward cruises, especially in January 2023 which is when I took my cruise. After 7 days on the too-large, though underwhelming, Sky Princess in December cruising on the Onward was like paradise. My husband and I cruised this ship in 2011 when it was the Pacific Princess so I sort-of knew what to expect. This was my 20th cruise on six different ...
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Sail Date: January 2023

Cabin Type: Club Veranda Stateroom

Trust the negative reviews

Review for a Caribbean - All Cruise on Azamara Onward

hpao709
10+ Cruises • Age 50s

This was my first Azamara cruise and probably my last. I wanted a small ship experience. That's why I chose the Onward. I cruised on Princess, Celebrity, Royal Caribbean, Star Clipper and Crystal previously. The ship was badly refurbished. I stayed in a veranda cabin. The desk in the cabin had a big crank on it. This ship was just launched in May 2022. I felt that the cabin was cheaply ...
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Sail Date: January 2023

Azamara Onward - Almost Identical

Review for a Caribbean - All Cruise on Azamara Onward

The Purser
6-10 Cruises • Age 60s

“Onward” is the latest “R” class ship to join the Azamara Fleet. The “R” class ships were originally operated by Renaissance Cruises. When Renaissance Cruises went belly up in 2002 the “R Three” as she was known was taken over by Princess Cruises along with “R Four” being renamed “Pacific Princess” and “Ocean Princess”. In 2021 Princess announced that “Pacific Princess” had been sold. Azamara ...
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Sail Date: January 2023

Cabin Type: Club Veranda Stateroom

No attention to detail. Poorly managed ship.

Review for a Caribbean - All Cruise on Azamara Onward

Toronto Guy
10+ Cruises • Age 40s

This was my least favourite cruise with Azamara and my least favourite ship. I'm not quite sure what is going on with the management on this ship, but something needs to change and change quick. I don't know how they could wander around and not notice the same things I was noticing. If they did, they obviously didn't care about addressing them. It did not seem like the usual Azamara, and ...
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Sail Date: January 2023

Cabin Type: Club Oceanview Stateroom

Azamara is Slipping

Review for a Caribbean - All Cruise on Azamara Onward

barbik
10+ Cruises • Age 70s

This trip was from January 5th to16th in the Eastern Caribbean. We gave Azamara Onward a 3 out of 5 for good reasons. Azamara used to have excellent food and complimentary wines. Now, that has all changed since we last cruised on them at the beginning of 2022. Less expensive cuts of meat are now used - - beef, lamb, veal, and poultry resulting in tougher meat entrees; and now only 6 ...
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Sail Date: January 2023

At best an average 3 star product

Review for a Caribbean - All Cruise on Azamara Onward

Marcmcf
10+ Cruises • Age 70s

Last April I booked this cruise whilst on the Azamara pursuit. I got a good price in a premium suite. My cabin was comfortable the butler excellent and Wi-Fi the best experienced on any previous cruise. The food was ok. The premium restaurants were included in my cost, however for those for whom it wasn’t the additional cost is not worth it. The service was sometimes very slow and when full ...
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Sail Date: January 2023

Cabin Type: Club World Owner’s Suite

Excellent food, service and scenic destinations. (10-Night Eastern Caribbean Cruise)

Review for a Caribbean - All Cruise on Azamara Onward

Billbor1970
2-5 Cruises • Age 70s

We chose this cruise based on my wife & daughter's previous Azamara cruise (to Cuba 4+ years ago) and their positive experience with Azamara. Our cruise was 10 days with 4 days at sea. We chose the Continent Suite (entry level suite) and were very happy with the cabin. Our Butler "George" and Cabin Attendant (forgot his name) were GREAT. Excellent and friendly service across the board ...
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Sail Date: December 2022

Cabin Type: Club Continent Suite

Not as expected.

Review for a Caribbean - All Cruise on Azamara Onward

Cruiseworks
10+ Cruises • Age 60s

We chose Azamara based on the size of the ship and the inclusions and a friends experience many years ago. We have cruised Holland America, Celebrity, Windstar, Seabourn, Norwegian, Carnival and MSC. Large mega ships have no appeal anymore especially as our children are adults. We went with the hopes that this would become our cruise line of choice going forward as the itineraries were also ...
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Sail Date: December 2022

Cabin Type: Club Oceanview Stateroom

A Very Good Cruise to Mark our Return to Traveling

Review for a Caribbean - All Cruise on Azamara Quest

cruisefam38
10+ Cruises • Age 20s

Pre-cruise we spent an enjoyable evening dining and walking around the Lincoln Road Mall, and afterward driving around the South Beach area observing the nightlife. We had done neither of those activities before. Given the required testing added a significant layer to the process, boarding the Azamara Quest was straightforward and smooth. Azamara Quest: The ship is in good shape, needs ...
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Sail Date: March 2022

Cabin Type: Club Continent Suite

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